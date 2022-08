Vuelta: Louis Meintjes vence nona etapa, Evenepoel reforça liderança

Meintjes completou os 171,4 quilómetros entre Villaviciosa e Les Praeres, em Nava, numa chegada em alto, com o tempo de 04:32.39 horas, com 1.01 minutos de vantagem sobre Samuele Battistella (Astana) e 1.14 em relação ao Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious).



Na geral, Evenepoel, que terminou a etapa em quarto a 01.34 minutos do vencedor, ganhou tempo à concorrência e tem agora 01.12 minutos de vantagem sobre o espanhol Enric Mas (Movistar) e 01.53 sobre o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma).



O português João Almeida (UEA Emirates) terminou a etapa no 18.º lugar, a 3.22 minutos de Meintjes, e é sétimo na geral, a 4.32 de Evenepoel.



Na segunda-feira vai cumprir-se um dia de descanso, com o pelotão a voltar à estrada na terça-feira, para 10.ª etapa, um contrarrelógio individual de 30,9 quilómetros, entre Elche e Alicante.