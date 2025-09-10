Vuelta. Pellizzari vence etapa, João Almeida perde dois segundos para Vingegaard

O italiano que venceu a tirada desta quarta-feira de 143,2 quilómetros (entre O Barco de Valdeorras e o alto de El Morredero) é o líder da juventude e festejou de forma isolada.





Na classificação geral, João Almeida mantém o segundo lugar mas agora está a 50 segundos de Jonas Vingegaard, líder e dono da camisola vermelha.





A próxima etapa será um contrarrelógio individual de 27,2 quilómetros na cidade de Valladolid.