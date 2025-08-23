Vuelta. Philipsen aproveita oportunidade rara para sprinters e `replica` o Tour
O ciclista belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) repetiu hoje na Volta a Espanha o que já tinha feito no Tour e venceu a primeira etapa, subindo ao pódio em Novara, em Itália, como o primeiro líder da 80.ª edição.
Tal como havia feito na Volta a França, Philipsen aproveitou o sprint da primeira etapa para assumir a liderança, depois de vencer de forma clara no final dos 186,7 quilómetros do percurso entre Turim e Novara.
Numa Vuelta com muito poucas oportunidades para os sprinters brilharem, o belga aproveitou o excelente trabalho da equipa para vencer em 4:09.12 horas, o mesmo tempo do britânico Ethan Vernon (Israel-Premier Tech) e do venezuelano Orluis Aular (Movistar), segundo e terceiro, respetivamente.
“É um momento especial, porque traz a camisola vermelha. Os companheiro colocaram-me perfeitamente, ganhei vantagem e consegui ganhar. Já estreei a camisola amarela no Tour, vou recordar sempre esta vitória”, assumiu o belga, que acabou por desistir logo à terceira etapa da ‘Grand Boucle’, após uma queda.
No final de uma primeira etapa corrida a quase 45 km/h, Philipsen aproveitou as bonificações para liderar com quatro segundos de avanço sobre Vernon e sobre o neerlandês Pepijn Reinderink (Soudal Quick-Step).
Após a partida dada junto ao monumento evocativo do campeão italiano Fausto Coppi, em Turim, os primeiros fugitivos desta edição da Vuelta lançaram-se ao ataque, por intermédio de um sexteto – os espanhóis Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA) e Hugo de la Calle (Burgos Berpellet BH), Pepijn Reinderink, o cazaque Nicolas Vinokourov (Astana), o neerlandês Koen Bouwman (Jayco-AlUla) e o italiano Alessandro Verre (Arkéa-B&B Hotels).
Verre passou na frente da primeira de 46 contagens de montanha da Vuelta, que cumpre 90 anos, e Reinderink venceu o sprint intermédio, o que lhe permitiu ser terceiro da geral, mas o último resistente foi Hugo de la Calle, que acabou por ser apanhado a 38 quilómetros do final.
A Alpecin-Deceuninck, de Philipsen, e a Lidl-Trek, do dinamarquês Mads Pedersen, não permitiram mais nenhuma tentativa de fuga e levaram a corrida até à meta, com a equipa do agora camisola vermelha a ser a que melhor se adaptou ao ‘caos’ nos 10 quilómetros finais, com várias rotundas e curvas, levando o seu sprinter à vitória.
Acabou por ser uma etapa tranquila para os principais favoritos, como o português João Almeida (UAE Emirates), que chegou na 71.ª posição, com o mesmo tempo, tal como o seu companheiro de equipa Ivo Oliveira, que foi 31.º.
Philipsen vai vestir a camisola vermelha à partida para a segunda etapa, mas dificilmente a vai conseguir manter no final dos 159,5 quilómetros entre Alba e Limone Piemonte, ainda Itália, uma vez que a meta coincide com uma contagem de montanha de segunda categoria.
