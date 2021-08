Vuelta: Romain Bardet vence 14.ª etapa, Odd Christian Eiking segue líder

O francês Romain Bardet (DSM) venceu hoje isolado a 14.ª etapa da Volta a Espanha em bicicleta, no sucesso da fuga, com o norueguês Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) a segurar a liderança da geral individual.