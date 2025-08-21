Vuelta. Vingegaard chega com objetivo claro de vencer

"Vim aqui para vencer a Vuelta, isso é claro. Esse é o meu objetivo. Como é óbvio, podem surgir vários cenários, mas o meu objetivo e o da equipa é vencer a Vuelta”, assumiu um dos grandes candidatos ao triunfo final.



Com o português João Almeida (UAE Emirates) como um dos principais rivais, Vingegaard garante que não sente mais pressão por ser o grande favorito, até porque já está habituado ao maior mediatismo do Tour.



“Claro que sou um dos favoritos aqui, há alguma pressão, mas estou apenas feliz por estar aqui e poder lutar pela vitória”, referiu o dinamarquês, de 28 anos, que, perante o difícil percurso da Vuelta, assegura que se tem de estar preparado desde o primeiro dia.



Após o segundo lugar no Tour, em que mostrou ser, provavelmente, o segundo melhor escalador do mundo, atrás de Pogacar, Vingegaard assegurou que fez “um bom período de treino”, no qual fez “quase tudo o que queria”.



“Tive um pequeno contratempo, mas foi realmente pequeno. Sinto que a forma está boa e estou preparado para as três próximas semanas de corrida. Tive uma pequena doença, mas como disse foi muito pequena e não sinto que me tenha afetado”, referiu.



No lançamento da Vuelta, Vingegaard adiantou que não vai participar nos Mundiais do Ruanda e na Volta à Romandia, mas que espera competir na prova de fundo dos Europeus, na qual pode reencontrar Pogacar.



“Decidimos ir aos Europeus. Tínhamos de estar muito frescos para ir aos Mundiais este ano, que vão pedir muito dos ciclistas que vão participar. Não sabendo como vou sair da Vuelta, decidimos que era melhor não o fazermos. Ainda queria ir aos Europeus e isso consigo fazer”, assegurou.



A 80.ª edição da Volta a Espanha vai para a estrada no sábado, em Turim, em Itália, com os ciclistas a disputarem 21 etapas até ao final em Madrid, em 14 de setembro.