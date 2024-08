Vuelta: Wout van Aert vence 10.ª etapa, Ben O’Connor segue líder

Depois de vitórias ao sprint em Castelo Branco e Córdoba, Van Aert, líder da classificação dos pontos, integrou a fuga do dia e cumpriu os 160 quilómetros entre Ponteareas e Baiona em 3:50.47 horas, três segundos à frente do francês Quentin Pacher (Groupama-FDJ), segundo, e 2.01 minutos face ao espanhol Marc Soler (UAE Emirates), terceiro.Na geral, Ben O’Connor segue líder com 3.53 minutos de vantagem sobre o esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe), segundo, e 4.32 sobre o equatoriano Richard Carapaz (EF Education-Easy Post), terceiro.

Na quarta-feira, a 11.ª etapa da Vuelta tem partida e chegada no ‘campus’ de Cortizo, em Padrón, em 166,5 quilómetros, com quatro contagens de montanha categorizadas.