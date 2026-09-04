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Ciclismo
Vuelta: Wout van Aert vence 13.ª etapa e Enric Mas mantém liderança
O ciclista belga Wout van Aert (Visma-Lease a bike) venceu a 13.ª etapa da Volta a Espanha, que ligou Almuñécar a Loja, com o espanhol Enric Mas (Movistar) a manter a liderança.
No final dos 192,8 quilómetros, Van Aert fez vingar a fuga e venceu em 4:34.00 horas, o mesmo tempo do francês Valentin Paret-Peintre (Soudal QuickStep) e menos 24 segundos do que o britânico Matthew Brennan (Visma-Lease a bike), segundo e terceiro, respetivamente.
Antes da 14.ª etapa, que liga Jaén à Serra de la Pandera (154,5 quilómetros), com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de primeira categoria, Enric Mas manteve os 1.45 minutos de vantagem sobre o esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) e 2.06 sobre o austríaco Felix Gall (Decathlon).
Antes da 14.ª etapa, que liga Jaén à Serra de la Pandera (154,5 quilómetros), com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de primeira categoria, Enric Mas manteve os 1.45 minutos de vantagem sobre o esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) e 2.06 sobre o austríaco Felix Gall (Decathlon).