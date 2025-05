Warriors na 2.ª ronda dos play-offs da NBA

No jogo sete da primeira ronda da Conferência Oeste, a equipa californiana, que teve de ultrapassar o play-in para chegar aos play-offs, impôs-se no Texas ao segundo classificado da fase regular, regressando dois anos depois à segunda ronda.



Buddy Hield acabou por ser o herói improvável no triunfo em Houston, ao ser decisivo no avanço inicial que os Warriors conseguiram, terminando o encontro com 33 pontos, 27 dos quais em lançamentos de três pontos (nove em 11 tentados).



A grande estrela dos californianos, Stephen Curry, "apareceu" no quarto período, no qual marcou 14 dos seus 22 pontos, aos quais juntou 10 ressaltos e sete assistências, com Jimmy Butler a chegar aos 20 pontos, oito ressaltos e sete assistências.



Depois de terem estado a perder por 3-1 na eliminatória, os Rockets ainda conseguiram obrigar a um sétimo jogo, mas foram incapazes de impedir nova eliminação perante os Warriors, contra os quais caíram pela quinta vez em outras tantas tentativas.



Na próxima ronda, os Warriors, que eram os sétimos pré-designados, vão encontrar os Minnesota Timberwolves, sextos na fase regular, que surpreenderam os Lakers, terceiros, por 4-1 na primeira ronda dos play-offs, com o primeiro encontro a disputar-se na terça-feira, em casa dos ‘Wolves’.