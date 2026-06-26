Wawrinka despede-se em dezembro ao lado de Federer e Murray

A fazer a sua última temporada, Wawrinka, de 41 anos, anunciou a sua festa de despedida, que vai contar também com o francês Gaël Monfils, que também se vai retirar no final da temporada.



“Após 20 anos no circuito, é tempo de terminar esse capítulo. Antes de partir, vou organizar uma última noite para vos poder dizer obrigado e vos poder dizer adeus”, disse ‘Stan the man’, num vídeo publicado nas redes sociais.



Na despedida, que se vai chamar “One Last Backhand” (Uma Última Esquerda), em referência à sua icónica pancada de esquerda a uma mão, Wawrinka disse querer ter “a oportunidade de contar” com os seus amigos, com viveu “coisas bonitas ao longos dos anos”.



“Queria organizar algo verdadeiramente especial para poder aproveitar um último momento convosco”, disse o antigo número três mundial, que se prepara para disputar pela última vez Wimbledon, único Grand Slam que não conseguiu vencer.



Numa 'era' que foi dominada quase por completo por Roger Federer, pelo espanhol Rafael Nadal e pelo sérvio Novak Djokovic, Wawrinka e Murray foram os únicos a vencer mais do que um título em ‘majors’, com o suíço a conquistar o Open da Austrália em 2014, Roland Garros em 2015 e o Open dos Estados Unidos em 2016.



Além dos três títulos do Grand Slam, Wawrinka conquistou mais 13 títulos de singulares no circuito ATP, ao quais juntou o ouro olímpico em pares, ao lado de Federer em Pequim2008.



A temporada de despedida do suíço vai passar pelo Estoril Open, naquele que deverá ser o seu último torneio em terra batida, sendo que o atual 110.º tenista mundial já venceu em Portugal, em 2013, no antigo Estoril Open, que se disputava no complexo do Jamor, em Oeiras.

