Wawrinka e Monfils receberam `wild card` para jogar pela última vez em Roland Garros

A oficialização dos dois ‘wild cards’ para os carismáticos veteranos, que se despedem dos courts esta época, foi apenas um ‘pró-forma’, com Wawrinka e Monfils a integrarem uma lista de oito convidados para o quadro masculino.



Aos 41 anos, ‘Stan the Man’, como é conhecido no circuito, está a cumprir uma ‘digressão de despedida’, que irá passar pelo Estoril Open, onde ergueu um dos 16 troféus que soma no currículo.



Antigo número três mundial, Wawrinka triunfou em Roland Garros em 2015, sendo finalista derrotado dois anos depois.



Campeão olímpico de pares ao lado de Roger Federer em Pequim2008, o suíço, que se tornou profissional em 2002, venceu ainda o Open da Austrália (2014) e o Open dos Estados Unidos (2016).



Já Gaël Monfils, de 39 anos, conquistou um lugar especial no ténis, sobretudo, pelas suas prestações espetaculares e irreverentes, nas quais assentaram os seus 13 títulos no circuito ATP.



Antigo número seis mundial, ‘La Monf’ chegou a três finais de torneios Masters 1.000, além de ter atingido as meias-finais em Roland Garros, em 2008, e no Open dos Estados Unidos, em 2016, nas suas melhores participações em ‘majors’.



Os dois veteranos irão, assim, disputar pela última vez o quadro principal do segundo Grand Slam da temporada, que começa em 24 de maio e termina em 07 de junho, em Paris.



