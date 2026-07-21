Wawrinka eliminado na primeira ronda do Estoril Open





(Com Lusa)

Num encontro entre dois tenistas separados por 17 anos, Wawrinka (118.º do mundo), de 41 anos, acabou por ser derrotado por Burruchaga (60.º), por 6-4, 4-6 e 6-3, ao fim de duas horas e 26 minutos.Nesta sua última temporada como profissional, o campeão do Open da Austrália em 2014, de Roland Garros em 2015 e do Open dos Estados Unidos em 2016 regressou a Portugal, onde venceu o único torneio português no circuito ATP, em 2013, ainda no Jamor e com a antiga organização.Filho do antigo futebolista Jorge Burruchaga, que marcou o golo do triunfo da Argentina na final do Mundial de 1986, o tenista sul-americano vai defrontar o português Nuno Borges (48.º), que venceu o brasileiro Orlando Luz (1072.º).