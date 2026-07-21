Wawrinka eliminado na primeira ronda do Estoril Open

Wawrinka eliminado na primeira ronda do Estoril Open

O tenista suíço Stanislas Wawrinka, antigo número três mundial, foi eliminado na primeira ronda do Estoril Open, depois de perder com o argentino Roman Andrés Burruchaga.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Reuters

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Num encontro entre dois tenistas separados por 17 anos, Wawrinka (118.º do mundo), de 41 anos, acabou por ser derrotado por Burruchaga (60.º), por 6-4, 4-6 e 6-3, ao fim de duas horas e 26 minutos.

Nesta sua última temporada como profissional, o campeão do Open da Austrália em 2014, de Roland Garros em 2015 e do Open dos Estados Unidos em 2016 regressou a Portugal, onde venceu o único torneio português no circuito ATP, em 2013, ainda no Jamor e com a antiga organização.

Filho do antigo futebolista Jorge Burruchaga, que marcou o golo do triunfo da Argentina na final do Mundial de 1986, o tenista sul-americano vai defrontar o português Nuno Borges (48.º), que venceu o brasileiro Orlando Luz (1072.º).

(Com Lusa)
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