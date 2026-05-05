Wembanyama bate recorde de ‘abafanços’ em play-offs da NBA, mas Spurs perdem





(Com Lusa)

Já eleito melhor defensor da fase regular – o primeiro a ser escolhido de forma unânime –, Wembanyama superou o anterior recorde, que pertencia a Mark Eaton (1985), Hakeem Olajuwon (1990) e Andrew Bynum (2012), que tinham feito 10.Contudo, a grande exibição defensiva do poste francês, que ainda segurou 15 ressaltos (13 defensivos) acabou por não ser suficiente para os Spurs vencerem o primeiro encontro das meias-finais da Conferência Oeste, com os Timberwolves a triunfarem em San Antonio por 104-102.Se defensivamente esteve irrepreensível, Wemby esteve desinspirado no ataque, com apenas 11 pontos (cinco em 17 lançamentos de campo concretizados), num encontro em que sete jogadores dos Spurs chegaram, pelo menos, à dezena de pontos, com o suplente Dylan Harper a ser o melhor marcador, com 18.Com os coletivos a serem mais fortes do que as individualidades, Julius Randle acabou por ser o melhor marcador da partida, com 21 pontos, com Anthony Edwards, regressado após uma lesão no joelho menos grave do que se temia, a fazer 18, saído do banco.No outro encontro do dia, os New York Knicks venceram em casa os Philadelphia 76ers, ‘carrascos’ dos Boston Celtics, do português Neemias Queta, na primeira ronda, com Jalen Brunson (35 pontos) a ser decisivo no triunfo por 137-98.