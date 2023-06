Wembanyama foi a primeira escolha do "draft" da NBA

Victor Wembanyama, de 19 anos e 2,21 metros, era apontado como a escolha incontestável na primeira posição do "draft", que decorreu na quinta-feira em Brooklin, e os Spurs, liderados pelo experiente Gregg Popovich, limitaram-se a confirmar o que há muito estava anunciado.”, afirmou o jogador.Wembanyama jogou na última época no Metropolitans 92, equipa da principal divisão do basquetebol francês e estreou-se em novembro pela seleção francesa, então com 18 anos, tendo conseguido 20 pontos e nove ressaltos, em pouco mais de 23 minutos, num triunfo na Lituânia.O poste começou na formação do Nanterre e jogou depois no ASVEL, antes de chegar aos Metropolitans 92, seguindo agora rumo aos Estados Unidos.”, salientou.Esta foi a terceira vez que os Spurs venceram a lotaria do "draft", sendo que nas duas ocasiões anteriores selecionaram David Robinson em 1987 e Tim Duncan em 1997, membros fundamentais da dinastia que conquistou cinco títulos da NBA.O "draft" não trouxe surpresas nos primeiros lugares das escolhas, com o extremo Brandon Miller a ser escolhido no segundo lugar pelos Charlotte Hornets, enquanto o base Scoot Henderson foi a terceira escolha, que estava na posse dos Portland Trail Blazers.