`Wild card` Tiago Torres apura-se para os quartos de final

No seu primeiro torneio ATP, o campeão nacional (427.º) surpreendeu Alejandro Tabilo (30.º), que tinha ficado isento da primeira ronda, por 6-4 e 6-4, em uma hora e 33 minutos, tornando-se o quarto português a atingir os quartos de final do Estoril Open desde 2015, quando mudou a organização, juntando-se a João Sousa, João Domingues e Nuno Borges.

Nos quartos de final, Tiago Torres vai encontrar o francês Hugo Gaston (109.º), que afastou o compatriota Titouan Groguet (114.º), por 6-0 e 6-3.

Tiago Torres ainda deverá voltar a jogar hoje, mas em pares, depois de ter sido repescado, juntamente com João Domingues, para disputar a primeira ronda, frente aos compatriotas Jaime Faria e Henrique Rocha.