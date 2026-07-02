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Wimbledon. Alexander Zverev apurado para a terceira ronda
O tenista alemão Alexander Zverev, terceiro no ranking ATP, qualificou-se hoje para a terceira ronda de Wimbledon, o terceiro ‘major’ da temporada, ao derrotar o francês Valentin Royer em três sets.
Perante o 75.º da hierarquia mundial, Zverev impôs-se em duas horas e 55 minutos, pelos parciais de 6-1, 6-3 e 7-6 (7-3), seguindo em frente no torneio em relva londrino, no qual caiu logo na primeira ronda no ano passado.
O germânico, de 29 anos, vai defrontar agora o norte-americano Marcos Giron (92.º ATP), que bateu igualmente um gaulês em três sets, no caso Quentin Halys (95.º).
O germânico, de 29 anos, vai defrontar agora o norte-americano Marcos Giron (92.º ATP), que bateu igualmente um gaulês em três sets, no caso Quentin Halys (95.º).