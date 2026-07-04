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Wimbledon. Alexander Zverev avança para os oitavos de final
O tenista alemão Alexander Zverev apurou-se hoje para os oitavos de final do torneio de Wimbledon, ao afastar o norte-americano Marcos Giron em três sets no terceiro Grand Slam da época.
Na relva do court central do All England Club, o recente vencedor de Rolland Garros e terceiro do ranking ATP impôs-se ao 92.º da hierarquia internacional, pelos parciais de 6-2, 7-6 (7-4) e 6-4, em duas horas e 35 minutos.
O germânico de 29 anos vai defrontar agora o vencedor do embate entre o checo Jiri Lehecka (14.º) e o espanhol Jaume Munar (44.º).
O germânico de 29 anos vai defrontar agora o vencedor do embate entre o checo Jiri Lehecka (14.º) e o espanhol Jaume Munar (44.º).