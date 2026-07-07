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Wimbledon. Alexander Zverev qualifica-se para os quartos de final
O tenista alemão Alexander Zverev qualificou-se hoje para os quartos de final de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, depois de afastar o checo Jiri Lehecka, em quatro sets.
Num encontro que foi interrompido na véspera a meio do terceiro parcial, Zverev, terceiro tenista mundial e recente vencedor de Roland Garros, afastou Lehecka (14.º), por 6-4, 7-5, 3-6 e 7-6 (8-6), ao fim de três horas e 22 minutos.
O segunda cabeça de série está pela primeira vez nos quartos de final no ‘major’ londrino e vai defrontar agora o norte-americano Taylor Fritz (sétimo do ranking), que venceu na segunda-feira o cazaque Alexander Bublik (11.º), por 6-4 e 6-4.
O segunda cabeça de série está pela primeira vez nos quartos de final no ‘major’ londrino e vai defrontar agora o norte-americano Taylor Fritz (sétimo do ranking), que venceu na segunda-feira o cazaque Alexander Bublik (11.º), por 6-4 e 6-4.