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Wimbledon: Aryna Sabalenka afasta Jelena Ostapenko e já está nos oitavos
A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, líder do ranking mundial, apurou-se hoje para os oitavos de final do torneio de Wimbleldon, ao superar a letã Jelena Ostapenko em dois sets.
Sabalenka não deu hipóteses no court central do All England Club, impondo-se na relva do terceiro Grand Slam da época à 31.ª da hierarquia internacional, por 6-4 e 6-3, em uma hora e 33 minutos.
Nos oitavos de final, a tenista de 28 anos vai encontrar a japonesa Naomi Osaka (14.ª), que afastou a russa Daria Kasatkina por 6-1 e 6-3.
Nos oitavos de final, a tenista de 28 anos vai encontrar a japonesa Naomi Osaka (14.ª), que afastou a russa Daria Kasatkina por 6-1 e 6-3.