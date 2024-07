Wimbledon. Aryna Sabalenka lesionada deixa o torneio

Desde as meias-finais do Open dos Estados Unidos em 2022 que Sabalenka chegou pelo menos aos quartos de final de todos os "majors", tendo, além dos dois títulos na Austrália, uma final nos Estados Unidos.A bielorrussa vai ser substituída no quadro principal pela russa Erika Andreeva (101.ª do mundo), repescada das qualificações e que vai defrontar a norte-americana Emina Bektas (107.ª).