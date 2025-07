Wimbledon: Aryna Sabalenka qualifica-se para a terceira ronda

Finalista este ano no Open da Austrália e em Roland Garros, Sabalenka, duas vezes campeã do Open da Austrália (2023 e 2024) e do Open dos Estados Unidos em 2024, venceu Bouzkova, 48.ª do mundo, por 7-6 (7-4) e 6-4, em uma hora e 35 minutos.



Na próxima ronda em Londres, a bielorrussa vai defrontar a britânica Emma Raducanu (40.ª do mundo), campeã do Open dos Estados Unidos em 2021, ou a checa Marketa Vondrousova (73.ª), vencedora em Wimbledon em 2023.