Wimbledon: Bicampeão Alcaraz precisou de cinco sets para eliminar Fognini

Alcaraz, recente vencedor na terra batida de Roland Garros e número dois mundial, estreou-se na relva londrina com um triunfo face ao transalpino, atual 138.º e antigo nono, pelos parciais de 7-5, 6-7 (5-7), 7-5, 2-6 e 6-0, em quatro horas e 37 minutos.



Na segunda ronda, Alcaraz, que também já venceu o US Open (2022), vai medir forças com o britânico Oliver Tarvet, 733.º ATP, que hoje bateu o suíço Leandro Riedi, 503.º, por um triplo 6-4.