Wimbledon. Borges defronta Boyer e Faria joga com Shimabukuro na primeira ronda

Nuno Borges, número um português e 53.º do mundo, vai encontrar Boyer (193.º), vindo da qualificação, naquele que será o primeiro encontro entre ambos, com o vencedor deste encontro a poder encontrar o líder do ranking ATP e campeão em título, o italiano Jannik Sinner, que defronta o sérvio Miomir Kecmanovic (51.º).



Depois de ultrapassar novamente o ‘qualifying’, como tinha feito nos dois primeiros ‘majors’ da temporada, Faria (97.º) vai defrontar Shimabukuro (88.º), com o vencedor deste encontro inédito a encontrar o francês Ugo Humbert (30.º) ou o belga Zizou Bergs (48.º).



Em quatro presenças anteriores, Nuno Borges tem como melhor resultado em Wimbledon a terceira ronda em 2025, enquanto Jaime Faria vai participar pela segunda vez no quadro principal, depois de ter sido eliminado no encontro de estreia em 2025.



O sérvio Novak Djokovic (oitavo), recordista de títulos do Grand Slam e sete vezes campeão no ‘major’ de relva londrino, vai estrear-se frente ao chinês Wu Yibing (99.º), enquanto o alemão Alexander Zverev (segundo), recente campeão de Roland Garros, vai jogar com o jovem belga Alexander Blockx (37.º).



Os dois últimos vencedores do Estoril Open como torneio ATP, o norueguês Casper Ruud (12.º) e o polaco Hubert Hurkacz (95.º) vão encontrar-se na primeira ronda, assim como dois antigos vencedores do Open dos Estados Unidos, o russo Daniil Medvedev (nono) e o croata Marin Cilic (60.º).



A fazer a sua última temporada como profissional, o suíço Stan Wawrinka (110.º), vencedor de três ‘majors’, vai encontrar o italiano Matteo Berrettini (49.º), finalista em Wimbledon em 2021.



No quadro feminino, a regressada Serena Williams, de 44 anos, vai voltar a jogar em Wimbledon quatro anos depois e vai encontrar na primeira ronda a australiana Maya Joint (53.ª), 24 anos mais nova.



A sete vezes campeã do único ‘major’ de relva, a norte-americana, que tem 23 títulos do Grand Slam – é a recordista de cetros na Era Open –, vai ainda disputar o quadro de pares, ao lado da irmã Venus Williams.



A bielorrussa Aryna Sabalenka, líder do ranking mundial, vai encontrar a sérvia Teodora Kostovic (184.ª), vinda do ‘qualifying’, enquanto a polaca Iga Swiatek (terceira), campeã em 2025, vai jogar frente à norte-americana Taylor Townsend (81.ª), vencedora de pares em 2024.

