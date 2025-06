Wimbledon. Borges e Faria tem adversários

Borges, atual 37.º do ranking mundial, perdeu com Cerundolo (3-1), 18.º da hierarquia, na única vez que se defrontaram, também na ronda inaugural de Wimbledon, em julho de 2023.



Por seu turno, Jaime Faria, 117.º do mundo e que provém da fase de qualificação, vai medir forças com o atual 48.º, jogadores que nunca se defrontaram.



O sorteio ditou ainda que o espanhol Carlos Alcaraz, segundo do mundo, detentor do título e recente vencedor em Roland Garros, defronte o italiano Fabio Fognini (130.º), enquanto a campeã em título feminina a checa Barbora Krejcikova (17.ª) vai defrontar a filipina Alexandra Eala (74.ª), que se destacou em março último, ao atingir as meias-finais do torneio masters 1000 de Miami.