Wimbledon. Campeão Sinner marca encontro na segunda ronda com Nuno Borges

Depois da surpreendente eliminação na segunda ronda em Roland Garros, o italiano enfrentou grandes dificuldades para superar o 50.º jogador mundial, precisando de três horas e 28 minutos para impor-se por 4-6, 6-3, 6-7 (6-8), 6-2 e 6-3.



Sinner vai agora encontrar Nuno Borges (48.º), o número um português que afastou o ‘qualifier’ norte-americano Tristan Boyer (191.º), com os parciais 6-3, 7-5 e 7-5, naquele que será o segundo encontro entre ambos, após a vitória do líder do ranking em Sófia em 2022.