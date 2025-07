Wimbledon. Cash e Glasspool fazem história ao vencer pares

Na final do terceiro Grand Slam da temporada, Cash (12.º do ranking de pares) e Glasspool (10.º) bateram Hijikata (149.º) e Pel (82.º), por 6-2 e 7-6 (7-3), em uma hora e 23 minutos.



Na Era Open, desde 1968, nunca uma dupla de tenistas britânicos tinha vencido o torneio de pares masculinos do Grand Slam londrino, com os últimos a serem Pat Hughes e Raymond Tuckey, em 1936.



Para Cash e Glasspool, que nunca tinham passado dos quartos de final em ‘majors’, esta foi a 14.ª vitória consecutiva em relva, depois de já terem vencido os torneios de Queen’s e de Eastbourne.