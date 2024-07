Para atingir pela primeira vez os quartos de final de um "major", Navarro, 17.ª da hierarquia mundial, superou Gauff, vencedora do último Open dos Estados Unidos, por 6-4 e 6-3, em uma hora e 14 minutos.Na próxima ronda, Emma Navarro vai defrontar a italiana Jasmine Paolini, sétima do mundo, que afastou a norte-americana Madison Keys, 13.ª, que abandonou quando o resultado estava empatado 5-5 no último set.