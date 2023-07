Wimbledon: Djokovic apura-se para os quartos de final pela 14.ª vez

O tenista sérvio Novak Djokovic, detentor do troféu, apurou-se hoje pela 14.ª vez para os quartos de final de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam, depois de vencer o polaco Hubert Hurkacz.

Num encontro que se tinha iniciado na véspera, Djokovic, número dois mundial, cedeu o primeiro set nesta edição do 'major' londrino, mas acabou por vencer Hurkacz, 18.º, por 7-6 (8-6), 7-6 (8-6), 5-7 e 6-4, após três horas e seis minutos.



Em busca de igualar o recorde de oito títulos em Wimbledon do suíço Roger Federer, Djokovic vai defrontar o russo Andrey Rublev, sétimo do mundo, que, no domingo, afastou o cazaque Alexander Bublik (26.º), por 7-5, 6-3, 6-7 (6-8), 6-7 (5-7) e 6-4.