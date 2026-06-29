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Wimbledon. Djokovic sofre mas avança para a segunda ronda
O sérvio Novak Djokovic, recordista de títulos do Grand Slam e sete vezes campeão na relva londrina, qualificou-se hoje para a segunda ronda em Wimbledon, ao impor-se ao tenista chinês Wu Yibing, em quatro sets.
Sétimo cabeça de série do terceiro ‘major’ da época, ‘Djoko’ bateu o 102.º jogador do ranking com os parciais de 6-4, 5-7, 6-4 e 6-4, em três horas e 12 minutos.
Na segunda ronda de Wimbledon, o veterano sérvio, de 39 anos, vai defrontar o grego Stefanos Tsitsipas, o antigo número três mundial que ocupa atualmente o 87.º lugar da hierarquia ATP e que hoje derrotou o ‘qualifier’ francês Hugo Gaston em três sets.
Na segunda ronda de Wimbledon, o veterano sérvio, de 39 anos, vai defrontar o grego Stefanos Tsitsipas, o antigo número três mundial que ocupa atualmente o 87.º lugar da hierarquia ATP e que hoje derrotou o ‘qualifier’ francês Hugo Gaston em três sets.