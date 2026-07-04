Wimbledon. Elena Rybakina, número dois mundial, eliminada na terceira ronda

A campeã em título do Open da Austrália e vencedora no All England Club há quatro anos foi eliminada pela 27.ª jogadora mundial, mais conhecida pelo seu percurso em pares, com os parciais de 7-6 (7-4) e 6-1, em uma hora e 36 minutos.



Rybakina procurava destronar a bielorrussa Aryna Sabalenka da liderança do ranking WTA caso tivesse um bom percurso no terceiro Grand Slam da temporada, depois de ter caído na segunda ronda em Roland Garros.



Campeã em título de pares femininos em Wimbledon, Mertens vai defrontar nos oitavos de final de singulares a checa Marie Bouzkova (23.ª).