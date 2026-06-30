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Wimbledon. Elena Rybakina segue para a segunda ronda
A tenista cazaque Elena Rybakina, número dois do ranking WTA, estreou-se hoje na presente edição de Wimbledon com um triunfo sobre a francesa Lois Boisson e apurou-se para a segunda ronda do terceiro ‘major’ da temporada.
Rybakina, que conquistou o torneio londrino em 2022, impôs-se à 154.ª colocada da hierarquia mundial em uma hora e 48 minutos, pelos parciais de 6-4, 1-6 e 6-3.
Depois de no ano passado ter sido eliminada precisamente na segunda ronda, a cazaque vai agora ter pela frente a norte-americana Caty McNally (50.ª WTA) ou a romena Elena-Gabriela Ruse (71.ª), que jogam hoje.
Depois de no ano passado ter sido eliminada precisamente na segunda ronda, a cazaque vai agora ter pela frente a norte-americana Caty McNally (50.ª WTA) ou a romena Elena-Gabriela Ruse (71.ª), que jogam hoje.