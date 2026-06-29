Wimbledon. Finalista de Roland Garros eliminada na primeira ronda

Maja Chwalinska, 21.ª do ranking mundial, foi derrotada por Mananchaya Sawangkaew, 164.ª, por 2-6, 7-5 e 6-2, em duas horas e 42 minutos, num encontro em que a polaca parecia caminhar para uma vitória tranquila, até se lesionar.



Quando servia para fechar o encontro, com uma vantagem de 5-3, a polaca sofreu uma entorse no tornozelo direito, acabando por não conseguir voltar a jogar ao seu melhor nível e ser eliminada.



Sawangkaew passou pela primeira vez a primeira ronda de um Grand Slam e vai agora defrontar Alycia Parks (81.ª) ou a ‘wildcard’ britânica Alicia Dudeney (245.ª).