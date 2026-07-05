Wimbledon. Francisco Cabral eliminado nos ‘oitavos’ em pares masculinos

Francisco Cabral (25.º classificado do ranking mundial de pares) e Lucas Miedler (24.º), 11/os cabeças de série em Londres, foram batidos por dois tenistas mais bem posicionados na hierarquia da ATP (Krawietz é 12.º e Puetz é 13.º) pelos parciais de 7-6 (7-3) e 7-6 (9-7), após uma hora e 46 minutos de confronto no ‘court’ em piso de relva.



Num encontro com apenas duas quebras de serviço (uma para cada dupla), no set inicial, a decisão dos dois parciais arrastou-se até ao ‘tie-break’, ambos favoráveis ao par germânico, que é sétimo pré-designado do torneio inglês, terceiro Grand Slam de 2026.



Francisco Cabral, de 29 anos, que atingiu pela primeira vez a terceira ronda em Wimbledon, após quatro tentativas consecutivas falhadas, regressa ainda hoje ao ‘court’ para disputar o encontro dos oitavos de final de pares mistos, ao lado da australiana Ellen Perez, frente à dupla composta pelo britânico Neal Skupski e a norte-americana Desirae Krawczyk.



