Wimbledon: Iga Swiatek afastada por Alexandra Eala na terceira ronda

Pouco depois de a cazaque Elena Rybakina, número dois do mundo, também ser afastada, foi a vez de Swiatek, terceira colocada do ranking ATP, ser surpreendida na relva londrina diante da 32.ª da hierarquia, pelos parciais de 7-6 (11-9) e 6-2, em duas horas e 15 minutos.



Eala, que já era primeira tenista das Filipinas a atingir a terceira ronda de um ‘major’, vai defrontar nos oitavos de final a italiana Jasmine Paolini (17.ª WTA), que eliminou a grega Maria Sakkari (43.ª) em dois sets.



