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Wimbledon: Iga Swiatek segue para a terceira ronda
A tenista polaca Iga Swiatek, número três do ranking WTA, apurou-se hoje para a terceira ronda de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam da temporada, ao vencer a checa Karolina Pliskova em dois sets.
Vencedora da edição de 2025 na relva londrina, a polaca impôs-se à 73.ª classificada da hierarquia mundial pelos parciais de 6-1 e 6-3.
Na terceira ronda, Swiatek terá pela frente a filipina Alexandra Eala (32.ª WTA), que eliminou a australiana Maya Joint por 3-6, 6-2 e 6-0.
Na terceira ronda, Swiatek terá pela frente a filipina Alexandra Eala (32.ª WTA), que eliminou a australiana Maya Joint por 3-6, 6-2 e 6-0.