Wimbledon. Jannik Sinner avança para a segunda ronda

Sinner afastou Nardi, 85.º da hierarquia ATP, por 6-4, 6-3 e 6-0, em uma hora e 48 minutos, qualificando-se pelo segundo ano consecutivo para a segunda eliminatória do ‘major’ londrino, no qual chegou às meias-finais em 2023.



Vencedor dos dois últimos Opens da Austrália e do Open dos Estados Unidos em 2024, Sinner vai defrontar na próxima ronda o australiano Alksandar Vukic, 93.º do mundo, que afastou Tseng Chun-Hsin (96.º), de Taiwan.