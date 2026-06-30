Wimbledon: Mateo Berrettini impõe-se a Wawrinka após `maratona` superior a quatro horas

Berretini, número 51 do ranking ATP, superou o veterano Wawrinka (109.º), de 41 anos, por 6-7 (7-9), 7-6 (18-16), 7-6 (9-7) e 7-6 (7-5), com os quatro sets decididos no tie-break, ao longo de quatro horas e 16 minutos.



Depois de travar Wawrinka, que ficou de fora da disputa de o único grand slam que ainda não ganhou, o italiano, de 30 anos, vai defrontar agora o francês Arthur Fils, 24.º ATP, que ganhou ao belga Raphael Collignon (43.º), por 3-0.



