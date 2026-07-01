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Wimbledon: Mirra Andreeva, vencedora de Rolland-Garros, cai na segunda ronda
A jovem tenista russa Mirra Andreeva, que há menos de um mês venceu Rolland-Garros, foi hoje afastada na segunda ronda de Wimbledon, batida, em três sets, pela checa Barbora Krejcikova.
Uma semana após ser eliminada na segunda ronda de Bad Homburg, também torneio de relva, Mirra Andreeva, de apenas 19 anos, mas quinta do ranking mundial WTA, foi superada pela checa (38.ª) pelos parciais de 4-6, 7-5, 6-4, em duas horas e 44 minutos.
Barbora Krejcikova vai defrontar agora a compatriota Nikola Bartunková, que bateu a também checa Katerina Siniaková, em dois sets.
Barbora Krejcikova vai defrontar agora a compatriota Nikola Bartunková, que bateu a também checa Katerina Siniaková, em dois sets.