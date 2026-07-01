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Wimbledon: Novak Djokovic vence Stefanos Tsitsipas e está na terceira ronda
O tenista sérvio Novak Djokovic, recordista de títulos do Grand Slam e sete vezes campeão na relva londrina, apurou-se hoje para a terceira ronda de Wimbledon, ao vencer o grego Stefanos Tsitsipas em três parciais.
Sétimo pré-designado do terceiro ‘major’ da época e oitavo classificado da hierarquia mundial, Djokovic derrotou Tsitsipas, antigo número três e agora no 87.º lugar, por 6-3, 6-4 e 6-2, num encontro com uma hora e 38 minutos de duração, disputado no court central do All England Club, em Londres.
Djokovic, de 39 anos, vai defrontar na próxima ronda o francês Arthur Rinderknech, 28.º do ranking ATP, que se impôs hoje ao norte-americano Martin Damm, 106.º, também em três parciais, por 6-4, 7-6 (7-1) e 6-3.
O sérvio ostenta sete conquistas em Wimbledon (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 e 2022), que contribuem para o seu recorde de 24 títulos do Grand Slam, pontuado ainda por 10 êxitos no Open da Austrália e quatro no US Open, ambos em piso rápido, e três em Roland Garros, em terra batida.
Djokovic, de 39 anos, vai defrontar na próxima ronda o francês Arthur Rinderknech, 28.º do ranking ATP, que se impôs hoje ao norte-americano Martin Damm, 106.º, também em três parciais, por 6-4, 7-6 (7-1) e 6-3.
O sérvio ostenta sete conquistas em Wimbledon (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 e 2022), que contribuem para o seu recorde de 24 títulos do Grand Slam, pontuado ainda por 10 êxitos no Open da Austrália e quatro no US Open, ambos em piso rápido, e três em Roland Garros, em terra batida.