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Wimbledon. Número um Sabalenka com vitória fácil rumo à segunda ronda
A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número um mundial, avançou hoje para a segunda ronda de Wimbledon com um triunfo em dois sets diante da ‘qualifier’ sérvia Teodora Kostovic.
Três vezes semifinalista no All England Club, incluindo no ano passado, Sabalenka derrotou a 184.ª jogadora do ranking WTA com os parciais de 6-2 e 6-3, em apenas uma hora e cinco minutos.
Na segunda ronda, a líder do ranking, de 28 anos, vai defrontar a norte-americana McCartney Kessler (57.ª), vencedora do embate frente à ucraniana Oleksandra Oliynykova (53.ª), por duplo 6-0.
Na segunda ronda, a líder do ranking, de 28 anos, vai defrontar a norte-americana McCartney Kessler (57.ª), vencedora do embate frente à ucraniana Oleksandra Oliynykova (53.ª), por duplo 6-0.