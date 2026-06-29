Wimbledon. Número um Sabalenka com vitória fácil rumo à segunda ronda

Três vezes semifinalista no All England Club, incluindo no ano passado, Sabalenka derrotou a 184.ª jogadora do ranking WTA com os parciais de 6-2 e 6-3, em apenas uma hora e cinco minutos.



Na segunda ronda, a líder do ranking, de 28 anos, vai defrontar a norte-americana McCartney Kessler (57.ª), vencedora do embate frente à ucraniana Oleksandra Oliynykova (53.ª), por duplo 6-0.