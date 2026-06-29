Wimbledon. Nuno Borges qualifica-se para a segunda ronda

O número um português e 48.º do mundo não se deixou surpreender por Tristan Boyer (191.º) e impôs-se por 6-3, 7-5 e 7-5, em uma hora e cinco minutos, ultrapassando pela oitava vez seguida a primeira ronda de um `major`.

Depois de, em 2025, ter atingido a terceira eliminatória no Grand Slam londrino, Nuno Borges vai encontrar agora o italiano Jannik Sinner, líder do ranking mundial e campeão em título, ou o sérvio Miomir Kecmanovic (50.º).