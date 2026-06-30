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Wimbledon: Serena Williams derrotada no regresso em singulares após quase quatro anos
A tenista Serena Williams perdeu hoje com a australiana Maya Joint por 2-1, na primeira ronda do torneio de Wimbledon, no jogo que marcou o regresso à competição em singulares da lenda norte-americana depois de quase quatro anos.
Williams, de 44 anos, e que conta com 23 triunfos em grand slams, foi afastada por Joint (87.º ATP), de apenas 20 anos, por 3-6, 7-6 (8-6) e 3-6, num encontro que durou duas horas e 25 minutos.
Maya Joint vai agora enfrentar a filipina Alexandra Eala (32.ª ATP), de 21 anos, que eliminou a mexicana Renata Zarazua (75.ª) por 2-0.
Além dos singulares, Serena também está inscrita na prova de pares, voltando a competir ao lado da irmã Venus Williams.
Depois de se ter retirado em 2022, Serena Williams voltou ao circuito no início de junho passado, no torneio de Queen's, em Londres, onde fez dupla com a canadiana Victoria Mboko.
Maya Joint vai agora enfrentar a filipina Alexandra Eala (32.ª ATP), de 21 anos, que eliminou a mexicana Renata Zarazua (75.ª) por 2-0.
Além dos singulares, Serena também está inscrita na prova de pares, voltando a competir ao lado da irmã Venus Williams.
Depois de se ter retirado em 2022, Serena Williams voltou ao circuito no início de junho passado, no torneio de Queen's, em Londres, onde fez dupla com a canadiana Victoria Mboko.