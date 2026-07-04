Wimbledon. Serena Williams desiste de pares devido a uma lesão no joelho

“Estou de coração partido por ter de desistir dos pares. Regressar à competição foi uma dádiva e a oportunidade de jogar, uma vez mais, com a Venus Williams significava tudo para mim. Fiz tudo ao meu alcance para estar pronta, mas infelizmente o meu joelho não está preparado para competir”, escreveu nas suas contas nas redes sociais.



Quase quatro anos depois de ter terminado a sua carreira, a jogadora mais titulada em torneios do Grand Slam na Era Open, com 23 cetros, regressou ao ténis profissional aos 44 anos, para disputar pares no torneio de Queen’s, tendo recebido um convite para os singulares em Wimbledon.



Em singulares, a melhor tenista deste século caiu logo à primeira do All England Club, ao perder em três sets com a australiana Maya Joint.



“Estou muito grata ao diretor, Jamie Baker, e a toda a equipa do torneio por me terem dado todas as oportunidades para jogar aqui. Obrigada a todos os fãs pelo apoio incrível e por terem tornado este regresso tão significativo”, acrescentou a norte-americana.



Serena Williams encerrou a sua carreira profissional com 73 títulos de singulares, 23 de pares e dois de pares mistos.



Ao lado da irmã Venus conquistou 14 títulos de pares em ‘majors’, sendo a única tenista a ter completado o ‘Golden Grand Slam’ em singulares - foi campeã olímpica em Londres2012 - e pares, ao somar três títulos olímpicos em parceria com a outra Williams.



Na publicação em que anuncia a desistência dos pares, Serena revelou várias fotos de seringas, especificando que se trata de líquido retirado do joelho após o seu encontro de singulares.