Wimbledon: Zverev eliminado por Auger-Aliassime na quarta ronda

O tenista alemão Alexander Zverev, número seis mundial, foi hoje eliminado na quarta ronda do torneio de Wimbledon, terceiro 'Grand Slam' de 2021, ao perder com o canadiano Felix Auger-Aliassime, após uma 'maratona' de cinco 'sets'.