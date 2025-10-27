Mais Modalidades
Atletismo
World Athletics anuncia nomeados para os prémios de atleta do ano de estrada
A World Athletics anunciou hoje os nomeados para os prémios do ano de atleta feminino e masculino de estrada, que serão entregues durante a cerimónia dos World Athletics Awards 2025.
A votação, que determinará os finalistas de cada categoria, já está em curso nas principais plataformas de redes sociais da organização, incluindo Facebook, Instagram e X, e decorrerá até 02 de novembro.
Entre os atletas nomeados, Tigst Assefa (Etiópia), vice-campeã mundial da maratona e vencedora da Maratona de Londres, é uma das favoritas, numa lista em que consta ainda a neerlandesa Sifan Hassan, vencedora da Maratona de Sydney e terceira classificada na Maratona de Londres.
A lista feminina contempla ainda Peres Jepchirchir (Quénia), cinco vezes campeã mundial da maratona, Agnes Ngetich (Quénia), que bateu o recorde mundial dos 10 quilómetros (apenas para mulheres), e Maria Pérez (Espanha), campeã mundial em duas distâncias da marcha (20 quilómetros e 35 quilómetros).
Entre os nomeados masculinos, o brasileiro Caio Bonfim destaca-se pelo título mundial de marcha de 20 quilómetros e pela medalha de prata nos 35 quilómetros, bem como Evan Dunfee (Canadá), que estabeleceu o recorde mundial da marcha nos 35 quilómetros, e Yomif Kejelcha (Etiópia), líder mundial nos 5 e 10 quilómetros.
Sebastian Sawe (Quénia), vencedor das maratonas de Londres e Berlim, e Alphonce Simbu (Tanzânia), campeão mundial da maratona e vice-campeão em Boston, completam a lista dos nomeados.
Entre os atletas nomeados, Tigst Assefa (Etiópia), vice-campeã mundial da maratona e vencedora da Maratona de Londres, é uma das favoritas, numa lista em que consta ainda a neerlandesa Sifan Hassan, vencedora da Maratona de Sydney e terceira classificada na Maratona de Londres.
A lista feminina contempla ainda Peres Jepchirchir (Quénia), cinco vezes campeã mundial da maratona, Agnes Ngetich (Quénia), que bateu o recorde mundial dos 10 quilómetros (apenas para mulheres), e Maria Pérez (Espanha), campeã mundial em duas distâncias da marcha (20 quilómetros e 35 quilómetros).
Entre os nomeados masculinos, o brasileiro Caio Bonfim destaca-se pelo título mundial de marcha de 20 quilómetros e pela medalha de prata nos 35 quilómetros, bem como Evan Dunfee (Canadá), que estabeleceu o recorde mundial da marcha nos 35 quilómetros, e Yomif Kejelcha (Etiópia), líder mundial nos 5 e 10 quilómetros.
Sebastian Sawe (Quénia), vencedor das maratonas de Londres e Berlim, e Alphonce Simbu (Tanzânia), campeão mundial da maratona e vice-campeão em Boston, completam a lista dos nomeados.