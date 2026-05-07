World Athletics contraria COI e vai manter sanções aos atletas da Bielorrússia

"O Conselho tomou a decisão clara de que, quando houver progressos tangíveis no sentido das negociações de paz, poderá começar a rever as suas decisões. Todos esperamos que isso aconteça em breve, mas, até que tal ocorra, o Conselho continua unido no apoio à decisão que tomou em março de 2022 e que foi revista em 2023 e 2025", justificou um dirigente da World Athletics, citado pela agência EFE.



A reação surge horas depois de o COI ter levantado as restrições aos atletas bielorrussos, permitindo novamente a sua participação em provas internacionais sob bandeira e hino nacionais, incluindo em modalidades coletivas: da mesma reunião em Lausana, surgiu a manutenção das limitações impostas aos desportistas russos.



A World Atheltics não segue assim os conselhos do COI às federações internacionais, depois de o organismo liderado por Kirsty Coventry entender, agora, que “a participação dos atletas em competições internacionais não deve ser limitada pelas ações dos seus governos, incluindo a sua participação numa guerra ou conflito".



Deste modo, a World Athletics mantém-se fiel aos seus princípios, nem sempre coincidentes com as perspetivas do COI, pelo que não seguirá as suas recomendações, mantendo a exclusão aos bielorrussos na modalidade olímpica mais popular: continuará inflexível quanto às sanções que estão em vigor desde março de 2022, tanto para a Rússia como para a Bielorrússia.



As federações internacionais que executarem as recomendações do COI permitirão que os competidores da Bielorrússia sejam elegíveis nos apuramentos para os Jogos Olímpicos de Los Angeles2028.



Nos Jogos de verão de Paris2024 e nos de Inverno de Milão-Cortina2026, os desportistas bielorrussos e russos competiram na categoria de “atletas individuais neutros”, sem símbolos nacionais e em número reduzido.



