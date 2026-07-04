World Athletics mantém suspensão internacional a atletas russos e bielorrusos

“Apresentámos várias opções ao Conselho. No entanto, a decisão inicial sobre as sanções destinadas a proteger a integridade e a equidade das nossas competições mantém-se em vigor, uma vez que não se materializou qualquer avanço concreto no sentido de negociações de paz”, justificou o presidente da World Athletics, Sebastian Coe.



Em comunicado, a federação internacional de atletismo recordou que a exclusão dos atletas, representantes e restantes elementos do staff técnico russos e bielorrussos já foi reexaminada em 2023, em 2025 e em março de 2026, sem que o organismo tivesse alterado a sua posição.



A World Athletics mantém uma postura que, desde maio, é contrária à do Comité Olímpico Internacional (COI), que nessa altura deixou de recomendar qualquer tipo de restrições contra os desportistas bielorrussos, mantendo, no entanto, as que visam os atletas russos.



Seguindo as recomendações do COI, as entidades mundiais da ginástica, do judo e da natação votaram recentemente pela plena reintegração dos competidores dos dois países, enquanto o boxe se limitou a seguir o COI, levantando apenas as restrições contra os bielorrussos.