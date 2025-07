World Gym juntou 2.800 participantes em Lisboa e foi "promoção gigante da modalidade"

“Este evento foi uma promoção gigante da ginástica em Portugal e além-fronteiras, e deu a possibilidade de muitos grupos portugueses poderem participar no evento, com menos gastos”, disse à agência Lusa Luís Arrais, presidente da Federação de Ginástica de Portugal (FGP), indicando que o certame contou com cerca de 725 participantes lusos.



Arrais destacou a importância do World Gym for Life Challenge, “o segundo maior evento do mundo da Federação Internacional de Ginástica (FIG) na disciplina de Ginástica para Todos (GpT)”, indicando que o mesmo “bateu recordes tanto no que diz que respeito ao número de participantes como de países representados”.



O líder federativo explicou que o grande objetivo do evento, que decorreu entre terça-feira e hoje, na Meo Arena e junto à Pala de Portugal, em Lisboa, “não foi a competição", descrevendo-o antes como “um espetáculo de grande qualidade, resultante de uma conjugação de destreza, coreografia, musica e criatividade”.



“É um evento com apresentações sem idades por grupos, que teve ginastas desde os seis até aos 89, no qual há pouca competição. Dentro das várias categorias foram atribuídas diariamente menções de bronze, prata e ouro, e as que receberam ouro participam hoje na gala final, onde é atribuído o troféu Bruno Grandi, em homenagem a um antigo presidente da FIG”, referiu.



Luís Arrais afirmou que as apresentações estiveram “quase sempre lotadas em termos de público” e considerou que o evento, que somou em Lisboa a sua quinta edição, “demonstra a grande capacidade organizativa portuguesa”.



“A organização deste World Gym for Life demonstra a qualidade que o desporto e as federações em Portugal têm na realização de eventos internacionais, e em particular a ginástica”, disse, lembrando que em 2027 o país vai receber a Gymnaestrada, o maior evento de ginástica não competitiva do mundo.



Em 2009, em Dornbirn, Áustria, o World Gym for Life Challenge juntou 1.541 ginastas, em 2013, na Cidade do Cabo, África do Sul, foram 1.405, enquanto em 2017, em Vestfold, Noruega, foram 2.076 os participantes. Em 2021 a covid-19 impediu a realização deste acontecimento, cuja organização, para 2025, Portugal voltou a vencer.



Fundada em 1952, a FGP gere oito disciplinas diferentes, sendo quatro olímpicas: artística feminina, artística masculina, rítmica e trampolins.



As disciplinas não olímpicas são a acrobática, a aeróbica, o teamgym e Ginástica para Todos (GpT), que inclui também duas áreas, o fitness e o hip hop.