Wout van Aert regressa dois meses após acidente

O belga da Visma-Lease a Bike demonstrou ainda estar longe do seu melhor nível, chegando à meta quase três minutos depois do vencedor, o seu compatriota Thibau Nys (Lidl-Trek), o primeiro a concluir os 142 quilómetros com início e final em Voss.”, assumiu Van Aert ainda antes de alinhar na Volta à Noruega, em entrevista ao jornal belga Het Nieuwsblad.Em 27 de março, "WVA" ficou envolvido numa violenta queda ocorrida a 67 quilómetros do final da Através da Flandres, ficando visivelmente maltratado: tinha o equipamento completamente rasgado na zona das costas, coberta de abrasões, e teve mesmo de ser retirado em maca para ser transportado ao hospital, enquanto chorava desconsolado."Clássicómano" de excelência e um dos elementos do "Big 6" do ciclismo, falhou dois dos seus grandes objetivos da temporada, as clássicas da primavera, nomeadamente a Volta a Flandres e o Paris-Roubaix, e a Volta a Itália.Van Aert ainda não sabe se estará na segunda "grande" da época, a Volta a França, agendada entre 29 de junho e 21 de julho.