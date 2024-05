Yannick Noah é o novo capitão da seleção europeia

O antigo tenista profissional Yannick Noah substituirá, em 2025, o sueco Björn Borg como capitão da Seleção Europa na Laver Cup, um torneio que coloca uma seleção de jogadores europeus frente a outra de jogadores do resto do mundo.

"Estou muito honrado por ter sido convidado para ser o capitão da equipa europeia da Laver Cup", disse o francês, num comunicado divulgado pela organização.



O antigo número três do mundo afirmou ainda que adora este tipo de competições, "pelas emoções que elas criam" e pelo facto de, nas mesmas, poder conhecer os diferentes tenistas e "como eles são dentro e fora da quadra".



O antigo jogador gaulês assumiu também o seu entusiasmo por voltar a competir frente a Andre Agassi, ex-tenista norte-americano vencedor de oito Grand Slams, que assumirá as funções de capitão da seleção mundial da Laver Cup, substituindo John McEnroe, que, como Bjorn Borg, é capitão desde a primeira edição do torneio, em 2017.



Yannick Noah foi o último francês vencedor de um Grand Slam, quando conquistou Roland Garros em 1983, derrotando o então campeão em título, o sueco Mats Wilander.



Foi ainda vencedor da Taça Davis em três ocasiões, enquanto representava o seu país como capitão.