Yolanda Hopkins avança no Brasil e garante vaga na elite mundial do surf

Na quarta bateria dos quartos de final, a olímpica lusa venceu a australiana Ellie Harrison com 10,67 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (6,17 e 4,50), contra os 10,07 (5,50 e 4,57) da adversária, garantindo matematicamente a entrada na elite mundial, sendo a primeira mulher portuguesa a conseguir alcançar tal feito.



Nos homens, Portugal já contou no passado com dois atletas (Tiago Pires e Frederico Morais) a correrem o Championship Tour (CT).



A surfista algarvia, de 27 anos, vai defrontar a experiente australiana Sally Fitzgibbons (ex-top mundial) nas meias-finais da prova brasileira, enquanto a outra semifinal vai colocar frente a frente as irmãs bascas Annette e Janire Gonzalez Etxabarri.



O Saquarema Pro, na Praia de Itaúna, no Rio de Janeiro, Brasil, é a quinta e penúltima etapa das CS, que oferecem as vagas de acesso para o circuito mundial de 2026, 10 para a competição masculina, e sete para a feminina, com o período de espera a decorrer até 19 de outubro.